Помогите пожалуйста Спишите,расставляя и объясняя пропущенные запятые.∞Подчерк??ите грамматическую основу предложений,в которых главный член выражения категорией состояния. Определите, к каким группам значению относятся слова к...

Гость: Гость:

1)Сегодня так светло кругом... [нет пропущенных запятых] Сказуемое-светло(категория с.) Светло-состояние окр. среды 2)И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды... [запятая после "грустно", т.к. сложное предложение] Скучно, грустно-сказуемое(категория с.) Скучно, грустно- психическое состояние человека. 3)Я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко. [ "пережив её уже мысленно" обособляется запятыми с обеих сторон, т.к. это деепричастный оборот] Стало скучно, гадко- сказуемое(глагол+категория с.) Стало скучно, гадко-психологическое состояние человека. 4)Смотрите, ведь уже поздно и холодно. [запятая после "смотрите", т.к. сложное предложение] Поздно, холодно-сказуемое(категория с.) Поздно-временная оценка. Холодно-состояние окр.среды. 5)Шалун уж заморозил пальчик: ему и больно и смешно, а мать грозит ему в окно. [нет пропущенных запятых] Больно, смешно-сказуемое(категория с.) Больно, смешно-физическое и психологическое состояние человека. 6)Он ходил по лесу без сюртука, в рубашке, часто на босу ногу, в ветер, и дождь,и прохладу,а не только когда было тихо и жарко. [запятая перед союзом "а"] Было тихо,жарко-сказуемое(глагол+категория с.) Тихо, жарко-состояние окр.среды. 7)Ясно было, что раненый не мог жить и что последний час его был уже близко. [запятая после "было", т.к. сложное предложение] Было ясно-сказуемое( глагол+категория с.) Ясно-состояние обстановки.