Длина пути от дома до школы составляет 85 м. причем от дома до магазина 30 м, а от магазина до остановки 20 м. сколько метров состовляет длина пути от остановки до школы?
Математика
Длина пути от дома до школы составляет 85 м. причем от дома до магазина 30 м, а от магазина до остановки 20 м. сколько метров состовляет длина пути от остановки до школы?
Ответ(ы):
Гость:
1)20+30=50(м) 2)85-50=35(м) Ответ:от остановки до школы 35 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Пожалуйста помогите сделать рассказ рассуждение на тему: "как человек изменяет почвенную среду" заранее спасибо СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Русский язык
Помогите пожалуйста Спишите,расставляя и объясняя пропущенные запятые.∞Подчерк??ите грамматическую основу предложений,в которых главный член выраже...
Русский язык
Подчеркни слова в которых только твердые согласные. малыш,лужица пальцы подьезд таблица оркестр помогите(
Українська мова