Длина пути от дома до школы составляет 85 м. причем от дома до магазина 30 м, а от магазина до остановки 20 м. сколько метров состовляет длина пути от остановки до школы?

Математика

Длина пути от дома до школы составляет 85 м. причем от дома до магазина 30 м, а от магазина до остановки 20 м. сколько метров состовляет длина пути от остановки до школы?

Автор: Гость