Напишите пожалуйста как правильно читаются все слова текста . It was founded by tsar Peter the Great in 1703.The city was the capital of Russia in the 18th to19ht centuries. It stands on the Neva River. There are many canals wh...
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Напишите пожалуйста как правильно читаются все слова текста . It was founded by tsar Peter the Great in 1703.The city was the capital of Russia in the 18th to19ht centuries. It stands on the Neva River. There are many canals which divide it into islands. That,s why there are so many lovely bridges in the city. There are aiso lots of famous museums, churches and cathedrals. The city is a real "open air museum". You can learn a lot about Russian history in this piace. You'll want to visit it again!
Ответ(ы):
Гость:
Ит воз фаундед бай тсар Пите зэ грэйт ин севентин-фри. Зэ сити воз зэ кэпитал оф Раша ин зэ эйтиин.с ту найнтиин.с сенчриз. Ит стэндз он зэ Нева Ривэ. Зэа ар мэни каналс уич дивайд ин инто исландс. Зэт,с уай зэа фр ос мэнилавли бриджес ин зэ сити. Зэа ар олсо лотс оф фэймоус мьюзиэмс, чарчесэнд казэдрэ. Зэ сити из э риал опэн эйр мьюзиэм. Ю кэн лерн э лот эбаут рашн хистори ин зыс плэйс. Ю уилл(will, сокр. ll) уонт ту визит ит эгейн!
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