Выбор точного эпитета часто вызывает затруднения.(словарь эпитетов русского литературного языка)поможет вам в этом,его автор-ученый-языковед К.С.Горбачевич.Продолжите ряд эпитетов к словам ,используйте(подсказку) дружба-давняя,...

Русский язык

Выбор точного эпитета часто вызывает затруднения.(словарь эпитетов русского литературного языка)поможет вам в этом,его автор-ученый-языковед К.С.Горбачевич.Продолжите ряд эпитетов к словам ,используйте(подсказку) дружба-давняя,... спина-широкая., ... походка-твердая...... улыбка-добрая...... слова для справки:согнутая,сутулая,гибкая,хрупкая,балетная,бодрая,грациозная,молодецкая,неловкая,неслышная,проворная,спортивная,энергичная,бескорыстная,верная,крепкая,близкая

Автор: Гость