Выбор точного эпитета часто вызывает затруднения.(словарь эпитетов русского литературного языка)поможет вам в этом,его автор-ученый-языковед К.С.Горбачевич.Продолжите ряд эпитетов к словам ,используйте(подсказку) дружба-давняя,...
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Выбор точного эпитета часто вызывает затруднения.(словарь эпитетов русского литературного языка)поможет вам в этом,его автор-ученый-языковед К.С.Горбачевич.Продолжите ряд эпитетов к словам ,используйте(подсказку) дружба-давняя,... спина-широкая., ... походка-твердая...... улыбка-добрая...... слова для справки:согнутая,сутулая,гибкая,хрупкая,балетная,бодрая,грациозная,молодецкая,неловкая,неслышная,проворная,спортивная,энергичная,бескорыстная,верная,крепкая,близкая
Ответ(ы):
Гость:
Продолжите ряд эпитетов к словам ,используйте(подсказку) дружба-давняя,...крепкая,верная, бескорыстная, спина-широкая., ... молодецкая, походка-твердая...... бодрая,энергичная,спортивная улыбка-добрая...... неловкая слова для справки: согнутая, сутулая,гибкая,хрупкая,балетная,бодрая,грациозная,молодецкая,неловкая,неслышная,проворная,спортивная,энергичная,бескорыстная,верная,крепкая,близкая
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