Сторона квадрата равна 3/4 дм . Найдите его периметр.Найдите его площадь.
Математика
Сторона квадрата равна 3/4 дм . Найдите его периметр.Найдите его площадь.
Ответ(ы):
Гость:
А=3/4дм ; P=4a=3/4*4=3дм; S=а*а=3/4*3/4=9/16дм кв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Напишите пожалуйста как правильно читаются все слова текста . It was founded by tsar Peter the Great in 1703.The city was the capital of Russia in ...
Математика
Математика
Длина пути от дома до школы составляет 85 м. причем от дома до магазина 30 м, а от магазина до остановки 20 м. сколько метров состовляет длина пути...