Сторона квадрата равна 3/4 дм . Найдите его периметр.Найдите его площадь.

Математика
Сторона квадрата равна 3/4 дм . Найдите его периметр.Найдите его площадь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А=3/4дм ; P=4a=3/4*4=3дм;  S=а*а=3/4*3/4=9/16дм кв. 
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