Как усечь глаголы какие у него бывают окончания в усеченной форме

Гость: Гость:

.Вот, например, глагол видеть, основа: ВИДЕ-. Образовали форму ВИДим - основа уменишилась (усеклась) глагол прыгать - основа ПРЫГА-. Образуем форму ПРЫГАю - основа не усеклась Глаголы с неусекаемой основой - 1 спряжения, поэтому у них будут окончания 1 спряжения: прыгаЕм, прыгаЮТ, прыгаЕшь