Как усечь глаголы какие у него бывают окончания в усеченной форме
Русский язык
Как усечь глаголы какие у него бывают окончания в усеченной форме
Ответ(ы):
Гость:
.Вот, например, глагол видеть, основа: ВИДЕ-. Образовали форму ВИДим - основа уменишилась (усеклась) глагол прыгать - основа ПРЫГА-. Образуем форму ПРЫГАю - основа не усеклась Глаголы с неусекаемой основой - 1 спряжения, поэтому у них будут окончания 1 спряжения: прыгаЕм, прыгаЮТ, прыгаЕшь
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