1,7+(-2,6)+(-1,7)+2,6=

Математика
1,7+(-2,6)+(-1,7)+2,6=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,7+(-2,6)+(-1,7)+2,6=1,7-2,6-1,7+2,6=0 Ответ: 0.
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