1)Аксонометрия2)Три вида сбоку спереди сверху начертить!!!
Черчение
1)Аксонометрия2)Три вида сбоку спереди сверху начертить!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно так )))))))
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