Составь и реши по два примера на вычитания число 6,7,8,5

Математика
Составь и реши по два примера на вычитания число 6,7,8,5
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Гость:
6-7=1 и тд .........
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