Переведите на английский только без переводчика Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становитс...

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Переведите на английский только без переводчика Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение - способности действуют только когда вся семейка в сборе. Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший ба

Автор: Гость