Переведите на английский только без переводчика Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становитс...
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Переведите на английский только без переводчика Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило... метеорит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепортироваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное ограничение - способности действуют только когда вся семейка в сборе. Короче, у заурядной, среднестатистической ячейки общества появляется шанс превратиться в отряд настоящих супергероев. Вот только вместо того, чтобы спасать мир, они решают ограбить ближайший ба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The place of dessert at dinner, the family of Beavers... got the meteorite. Real, big, from outer space. Thanks to him Bobrovy suddenly gain incredible superpowers. Grandfather becomes immortal and the father can now teleport. The son begins to understand dog language, and sisters get super strength, the ability to fly and to be invisible. The only restriction is that abilities function only when all family in gathering. In short, mediocre, average unit of society a chance to become a squad of these superheroes. Here only instead of saving the world, they decide to Rob the nearest ba
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