Климат: -Приполярного Урала -Среднего Урала -Южного Урала
География
Климат: -Приполярного Урала -Среднего Урала -Южного Урала
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Приполяр. Урал - Холодно Сред. урал - Умеренный Южный урал - тепло
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