Климат: -Приполярного Урала -Среднего Урала -Южного Урала

География
Климат: -Приполярного Урала -Среднего Урала -Южного Урала
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Автор: Гость
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Гость:
Приполяр. Урал - Холодно  Сред. урал - Умеренный  Южный урал - тепло
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