Доведіть що значення виразу 27^3+17^3 ділиться на 44

Алгебра
Доведіть що значення виразу 27^3+17^3 ділиться на 44
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