Как нужно правильно кататься на лыжах какие должгы быть лыжи?

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Как нужно правильно кататься на лыжах какие должгы быть лыжи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какие лыжи ,  если горные то тогда нужны горные лыжи, а если нет то нет
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