Помогите пожалуйста составить предложения 1 класс. маленькие красивые рыбки плав??ют вода аквариум любопытный кот увидел крадется отпустил лапу хитрый хочет поймать ну и котик коток

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Помогите пожалуйста составить предложения 1 класс. маленькие красивые рыбки плав??ют вода аквариум любопытный кот увидел крадется отпустил лапу хитрый хочет поймать ну и котик коток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие красивенькие рыбки плавали в воде . но хитрый котик опустил лапку в водичку,но хитренькийхочет поймать рыбок ! ну и котенька каток !
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