1)Чем интересна сказка „Двенадцать месяцев" современному читателю? 2)О каких нравственных ценностях пишет Маршак?Чему эта сказка может научить?

Литература
1)Чем интересна сказка „Двенадцать месяцев" современному читателю? 2)О каких нравственных ценностях пишет Маршак?Чему эта сказка может научить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)там объясняют про то ,как жили в те времена и как обращались к падчерицам 2)об образованности. тому,что надо быть доброй и хорошо учиться
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