Предложите опыт доказывающий, что питательные вещества в семядолях фасоли влияют на рост проростков
Биология
Предложите опыт доказывающий, что питательные вещества в семядолях фасоли влияют на рост проростков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно провести эксперимент. Нужно взять прозрачный стакан( чтобы мы видели что там происходит.) потом налить воды и бросить туда нашу фасоленку, а там ты уже увидеть результат!!! и запишешь его в тетрадь.
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