1) Чем отличается ремесленное производство от фабричного? 2) Какие показатели определяют качество работы? 3) Чем различаются фомальная квалификация и реальная квалификация?
География
1) Чем отличается ремесленное производство от фабричного? 2) Какие показатели определяют качество работы? 3) Чем различаются фомальная квалификация и реальная квалификация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ремесленное-ручное, фабричное-сделала машина 2)Время на производство, качество произведённого продукта.
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