1) Чем отличается ремесленное производство от фабричного? 2) Какие показатели определяют качество работы? 3) Чем различаются фомальная квалификация и реальная квалификация?

География

1) Чем отличается ремесленное производство от фабричного? 2) Какие показатели определяют качество работы? 3) Чем различаются фомальная квалификация и реальная квалификация?

Автор: Гость