1)через точку на поверхности шара проведено в круг друзей под углом 60 к первой. най??ите радиус шара если площадь сечения равна 12п см ^ 2. 2) Сфера радиуса R касаясь граней двугранного угла величина которого равна а. найдите ...

Геометрия
1)через точку на поверхности шара проведено в круг друзей под углом 60 к первой. най??ите радиус шара если площадь сечения равна 12п см ^ 2. 2) Сфера радиуса R касаясь граней двугранного угла величина которого равна а. найдите расстояние от центра сферы до ребра двугранного угла. 3) Через точку на поверхности шара проведено две касательные прямые к шару. докажите что плоскость проходящая через эти прямые касательная к шару. 4) Периметр правельного триугольника равняется 72корень3 см, его стораны дотрангиваются к сфере. найдите расстаяние от центраа сферы к площади триугольника если вершины триугольника отдалена от центра сферы на 26 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение в приложении. Должно быть понятно. Если сама всё правильно поняла) №3. Радиус сферы, проведенный в точку касания двух прямых будет перпендикулярен к каждой из касающихся прямых. Через две пересекающиеся прямые в геометрии Евклида можно провести единственную плоскость. Значит эта плоскость будет определяться этими прямыми и точкой касания к сфере. Из этого следует, что радиус перпендикулярен ко всей плоскости.  Теорема 1 ПРИЗНАК ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ.  Если прямая, пересекающая плоскость, перпендикулярна двум прямым в этой плоскости, проходящим через точку пересечения данной прямой и плоскости, то она перпендикулярна плоскости.
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