1)через точку на поверхности шара проведено в круг друзей под углом 60 к первой. най??ите радиус шара если площадь сечения равна 12п см ^ 2. 2) Сфера радиуса R касаясь граней двугранного угла величина которого равна а. найдите ...

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Решение в приложении. Должно быть понятно. Если сама всё правильно поняла) №3. Радиус сферы, проведенный в точку касания двух прямых будет перпендикулярен к каждой из касающихся прямых. Через две пересекающиеся прямые в геометрии Евклида можно провести единственную плоскость. Значит эта плоскость будет определяться этими прямыми и точкой касания к сфере. Из этого следует, что радиус перпендикулярен ко всей плоскости. Теорема 1 ПРИЗНАК ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ. Если прямая, пересекающая плоскость, перпендикулярна двум прямым в этой плоскости, проходящим через точку пересечения данной прямой и плоскости, то она перпендикулярна плоскости.