Как погиб Леонид Николаевич Андреев?

Литература
Как погиб Леонид Николаевич Андреев?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 сентября 1919 года Леонид Андреев скоропостижно скончался от порока сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего друга — врача и литератораФ. Н. Фальковского. Был похоронен вМариоках. В 1956 году перезахоронен в Ленинграде на Литераторских мостках наВолковом кладбище.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с заданием? а)Исследовать функцию y=f(x);б)Построить график функции y=f(x). Вот уравнение y=x*3-3x*2+2x+1 Заранее спасибо...
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC AC=17,BC=√35,угол C равен 90°. найдите радиус описанной окружности это??о треугольника
Ответить
Другие предметы
Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!
Ответить
Математика
Сколько целых решений имеет неравенство -23<х<166
Ответить
Биология
Гибридные особи по генотипу разнородны поэтому их называют а)рецесивными б)дом??нантными в)гомозиготные г)гетерозиготные
Ответить