Как погиб Леонид Николаевич Андреев?
Литература
Как погиб Леонид Николаевич Андреев?
Ответ(ы):
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12 сентября 1919 года Леонид Андреев скоропостижно скончался от порока сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего друга — врача и литератораФ. Н. Фальковского. Был похоронен вМариоках. В 1956 году перезахоронен в Ленинграде на Литераторских мостках наВолковом кладбище.
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