Как погиб Леонид Николаевич Андреев?

Гость: Гость:

12 сентября 1919 года Леонид Андреев скоропостижно скончался от порока сердца в местечке Мустамяки, на даче у своего друга — врача и литератораФ. Н. Фальковского. Был похоронен вМариоках. В 1956 году перезахоронен в Ленинграде на Литераторских мостках наВолковом кладбище.