Помогите пожалуйста с заданием? а)Исследовать функцию y=f(x);б)Построить график функции y=f(x). Вот уравнение y=x*3-3x*2+2x+1 Заранее спасибо)=) Знак * означает степень)

Математика
Помогите пожалуйста с заданием? а)Исследовать функцию y=f(x);б)Построить график функции y=f(x). Вот уравнение y=x*3-3x*2+2x+1 Заранее спасибо)=) Знак * означает степень)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Исследуем функцию: 1) ОДЗ: x ∈ (-∞; +∞). 2) Четность или нечётность:  Значит функция не является чётной ил нечётной. 3)Периодичность: Дробно-рациональная функция всегда не периодична. 4)Пересечение с осью Абцисс:  По теореме Безу уравнение не имеет целых корней. Корни определить проблематично  и для построения графика не обязательно. 5)Пересечение с осью Ординат: 6) Функция возрастает при x∈(-∞; 3-√3) и при x∈(3+√3;+∞). при x∈(3-√3;3+√3) - функция возрастает.
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