Год основания города Владимир-на-клязьме СРОЧНО!!!
История
Год основания города Владимир-на-клязьме СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
1108 - год основания города Владимир-на-Клязьме
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