В треугольнике ABC AC=17,BC=√35,угол C равен 90°. найдите радиус описанной окружности это??о треугольника
Геометрия
В треугольнике ABC AC=17,BC=√35,угол C равен 90°. найдите радиус описанной окружности это??о треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Центр описанной окружности прям-го треугольника совпадает с центром гипотенузы ab²=17²+√35² ab²=289+35=324 ab²=324 ab=18 радиус -половина гипотенузы r=18/2=9
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