Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!

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Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот один.Тоскливо на душе? Поговори со мною  И справимся с бедой любою мы с тобою Совет хороший дам, и вмиг ты поумнеешь  Поговори со мной-ты не пожалеешь.
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