Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!
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Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Вот один.Тоскливо на душе? Поговори со мною И справимся с бедой любою мы с тобою Совет хороший дам, и вмиг ты поумнеешь Поговори со мной-ты не пожалеешь.
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