Сколько целых решений имеет неравенство -23lt;хlt;166
Математика
Сколько целых решений имеет неравенство -23lt;хlt;166
Ответ(ы):
Гость:
-23 < х < 166 x = 188 (Решение: 22+1+165)
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