Помогите пожалуста написать сочинение про тему деревья

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На земле существуют много видов деревьев.Растут они в разных странах земного шара,в разных климатических условиях.Целый комплекс деревьев составляют леса, джунгли,тайги.Рост,окраска листьев,стволы создают неописуемую красоту природе.Помимо деревьев лесных существуют еще и плодовые деревья. Их сажают на участках вокруг дома,создают целые сады и собирают урожай.Деревья пригодны во всех отраслях,например из дерева строят дома,получают бумагу и так далее. Полезна и прекрасна созданая красота природой.Наша задача беречь эту красоту.