Помогите пожалуста написать сочинение про тему деревья

Русский язык
Помогите пожалуста написать сочинение про тему деревья
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На земле существуют много видов деревьев.Растут они в разных странах земного шара,в разных климатических условиях.Целый комплекс деревьев составляют леса, джунгли,тайги.Рост,окраска листьев,стволы создают неописуемую красоту природе.Помимо деревьев лесных существуют еще и плодовые деревья. Их сажают на участках вокруг дома,создают целые сады и собирают урожай.Деревья пригодны во всех отраслях,например из дерева строят дома,получают бумагу и так далее. Полезна и прекрасна созданая красота природой.Наша задача беречь эту красоту. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой части речи слова заказ
Ответить
Литература
Как погиб Леонид Николаевич Андреев?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с заданием? а)Исследовать функцию y=f(x);б)Построить график функции y=f(x). Вот уравнение y=x*3-3x*2+2x+1 Заранее спасибо...
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC AC=17,BC=√35,угол C равен 90°. найдите радиус описанной окружности это??о треугольника
Ответить
Другие предметы
Помогите сочинить стих на тему лучшая подруга хотябы маленький!!зарание спасибо!!!
Ответить