1. Членистоногих на Земле насчитывается: 1)5 млн видов 2)1-1,5 млн видов 3)более 3 млн видов 4) 100 тысяч видов 2. Больше всего ног у : 1)кузнечика 2) капустной белянки 3)паука-серебрянки 4)муравья 3. Хитиновый покров НЕ вы...

Биология

1. Членистоногих на Земле насчитывается: 1)5 млн видов 2)1-1,5 млн видов 3)более 3 млн видов 4) 100 тысяч видов 2. Больше всего ног у : 1)кузнечика 2) капустной белянки 3)паука-серебрянки 4)муравья 3. Хитиновый покров НЕ выполняет функцию: 1)защиты 2)внутреннего скелета 3)наружного скелета 4) опоры 4. Усики насекомых выполняют: 1) функции осязания 2)обоняния 3) обе функции 4) ни одной из указанных функций 5. Трахеями и легочными мешками одновременно дышат: 1)пауки 2)жуки 3)пчелы 4) креветки 6. Зеленые железы рака выполняют те же функции, что и 1)желудок жука 2)паутинные железы паука 3)печеночные протоки 4) мальпигиевы сосуды пчелы 7. Какая новая система органов возникла у членистоногих в процессе эволюции? 1)кровообращения 2)выделения 3)размножения 4) дыхания 8. Насекомые развиваются: 1)только в воде 2)только на суше 3)в воде, почве и на ее поверхности 4) только в почве 9. Признаком, более других свидетельствующим о хорошем развитии нервной системы насекомых, является: 1)слияние передних нервных узлов 2)длина нервной цепочки 3)размеры окологлоточного нервного кольца 4) наличие термочувствительных органов 10. Слово «метаморфоз» означает: 1) линька 2) рост 3) размножение 4)превращение 11. Первая пара ходильных ног речного рака превратилась в : 1)ногочелюсти 2)клешни 3)короткие усики 4) длинные усики 12. К выделительной системе рака относятся: 1) задняя кишка 2)зеленые железы 3)мальпигиевы сосуды 4) половые железы 13. У речного рака симметрия тела: 1) радиальная 2)лучевая 3)двусторонняя 4) осевая 14. Из перечисленных ракообразных наземный образ жизни ведут: 1)мокрицы 2)дафнии 3)циклопы 4) лангусты 15. В каком случае перечислены только представители класса паукообразных? 1)пауки,клещи,клопы 2) пауки,клещи,скорпионы 3) пауки,клещи,тараканы 4)пауки,стрекозы,клопы 16. Какая из систем органов рака-отшельника существенно отличается от ее строения у майского жука: 1)нервная 2)кровеносная 3)дыхательная 4) пищеварительная 17. Органами осязания пауков являются: 1)ногощупальца 2)усики 3) гребенчатые коготки 4) ходильные ноги 18. К паразитическим паукообразным из перечисленных относится: 1)паук-птицеед 2)чесоточный зудень 3)каракурт 4) паук-крестовик 19. Сколько отделов в теле насекомого? 1)три 2)два 3)один 4) четыре 20. Органами осязания у большинства насекомых являются: 1)ротовые органы 2)крылья 3) усики и ножки 4) только ножки 21. Дыхальца насекомых расположены: 1) на голове 2)только на груди 3)на груди и брюшке 4) на голове, груди, брюшке и других частях тела 22. Ротовой аппарат грызущего типа у : 1) мухи 2)бабочки 3) стрекозы 4) комара 23. Главным систематическим признаком типа членистоногих является: 1)трахейное дыхание 2)развитие с полным превращением 3)сегментация тела и конечностей 4) незамкнутая кровеносная система 24.Раньше считалось, что членистоногие произошли от: 1)плоских червей 2) круглых червей 3) кольчатых червей 4) простейших 25. К насекомым с неполным превращением относятся: 1)кузнечик и стрекоза 2)жужелица и пчела 3)комар и рыжий муравей 4) божья коровка и клоп 26. Кто из насекомых проходит стадию куколки: 1)саранча 2)тля 3)бабочка 4) клоп 27. Строительство ульев у пчел – это: 1)условный рефлекс 2)простой безусловный рефлекс 3)инстинкт 4) сознательное поведение 28. К биологическим методам борьбы с вредными насекомыми относится: 1)расселение муравейников 2)уничтожение сорняков 3)уничтожение насекомых хлоркой 4) ловля вредителей специальными приспособлениями 29. Таежный клещ является переносчиком возбудителя: 1)чесотки 2)тифа 3)энцефалита 4) чумы 30.Смешанное трахейно-лёгочное дыхание может быть у 1) рака 2) паука 3) бабочки 4) .жука . 31.Мальпигиевы сосуды являются органами выделения у 1) рака 2) пиявки 3) паука-крестовика 4) окуня 32.Из пауков жить под водой способен 1) каракурт 2) серебрянка 3) водомерк4) крестовик 33.Скорпионы относятся к классу 1) ракообразных 2) паукообразных 3) .насекомых 4) многоножек

Автор: Гость