1. Что называют простыми механизмами? 2. Для какой цели применяют простые механизмы? 3. Какой простой механизм применяли в Египте при строительстве пирамид? — помогите пожалуста

Физика
1. Что называют простыми механизмами? 2. Для какой цели применяют простые механизмы? 3. Какой простой механизм применяли в Египте при строительстве пирамид? — помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые механизмы: приспособления, служащие для преобразования силы. Применяю т их для того, чтобы получить выигрыш в силе . т.е. увеличить силу,действущую на тело, в несколько раз.
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