Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новых технологий4)Государственное регулирование

Обществознание
Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новых технологий4)Государственное регулирование
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 или 2 скорее всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите краткое содержание Робинзон Крузо. Пожалуйста. Дам 50 баллов
Ответить
Физика
Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины, имеющей жесткость 40 н/м?
Ответить
Алгебра
Замените степень произведением,а за тем произведение преобразуйте в многочлен (2x-1)^2
Ответить
География
Какое географическое следствие имеет форма Земли?
Ответить
Математика
F(x) =⅔x³-x²-7x найти производную
Ответить