Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новых технологий4)Государственное регулирование
Обществознание
Характерным признаком традиционной системы является:1)Высокая производительность труда2)Удовлетворение минимальных потребностей3)использования новых технологий4)Государственное регулирование
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