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F(x) =⅔x³-x²-7x найти производную
Математика
F(x) =⅔x³-x²-7x найти производную
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Производная = 2х^2 - 2х - 7
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