Формула основания: 1)HClO; 2)BaSO4; 3)NH3; 4)Fe(OH)2
Химия
Формула основания: 1)HClO; 2)BaSO4; 3)NH3; 4)Fe(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формулой основания будет ответ под цифрой 4) Fe(OH)2
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