Сократите дробь. Пожаалуйста :з 5а² + 19а - 4 _____________ 1-25а²

Алгебра
Сократите дробь. Пожаалуйста :з 5а² + 19а - 4 _____________ 1-25а²
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a²+19a-4=0 D=361+80=441 a₁=-19-21 / 10 = -4 a₂=-19+21 / 10 = 0,2 5a²+19a-4 / 1-25a² = 5(a+4)(a-0.2) / (1-5a)(1+5a)
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