Куда можно положить книги

Технология
Куда можно положить книги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полочку подвесь и туда положи
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