Написать письмо учителю, используя различные разряды местоимений.Очень нужно,срочно,пожалуйста)
Русский язык
Написать письмо учителю, используя различные разряды местоимений.Очень нужно,срочно,пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы-мой учитель, и я следую Вашим указаниям, прислушиваюсь к Вашим пояснениям и выводам. Мы, Ваши ученики, такие разные, никто не повторяет другого. Такие неодинаковые ребята, всякие бывают характеры, их уровни образования и воспитания не совпадают. Мы, любящие и уважающие своего дорого учителя, постараемся не подвести и учиться , чтобы никому из педагогического коллектива не было стыдно за нас
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