Написать письмо учителю, используя различные разряды местоимений.Очень нужно,срочно,пожалуйста)

Гость: Гость:

Вы-мой учитель, и я следую Вашим указаниям, прислушиваюсь к Вашим пояснениям и выводам. Мы, Ваши ученики, такие разные, никто не повторяет другого. Такие неодинаковые ребята, всякие бывают характеры, их уровни образования и воспитания не совпадают. Мы, любящие и уважающие своего дорого учителя, постараемся не подвести и учиться , чтобы никому из педагогического коллектива не было стыдно за нас