На сторонах KL и LM треугольника KLM отмечены точки S и T так, что углы LSM и LTK равны, LS=LT, KL=17, LT=11, MS=13. Найдите периметр треугольника MQT, где Q — точка пересечения прямых KT и MS.

Алгебра
На сторонах KL и LM треугольника KLM отмечены точки S и T так, что углы LSM и LTK равны, LS=LT, KL=17, LT=11, MS=13. Найдите периметр треугольника MQT, где Q — точка пересечения прямых KT и MS.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём биссектриссу        для    Она пересечёт прямые        и        в точках        и    Мы пока не доказали, что все они совпадут с точкой    поэтому называемм их точками        и    Треугольники        и    равны по второму признаку равенства треугольников, а значит        т.е. точки        и        совпадают, как мы и преполагали, образуя точку        в которой пересекаются        и биссектрисса    Отсюда следует, что        а так же        как вертикальные, а поэтому        и тогда         – по второму признаку равенства треугольников. Т.е.        а         – равнобедренный. По даказанныи равенствам треугольников: Периметр    О т в е т :   
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