На сторонах KL и LM треугольника KLM отмечены точки S и T так, что углы LSM и LTK равны, LS=LT, KL=17, LT=11, MS=13. Найдите периметр треугольника MQT, где Q — точка пересечения прямых KT и MS.

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Проведём биссектриссу для Она пересечёт прямые и в точках и Мы пока не доказали, что все они совпадут с точкой поэтому называемм их точками и Треугольники и равны по второму признаку равенства треугольников, а значит т.е. точки и совпадают, как мы и преполагали, образуя точку в которой пересекаются и биссектрисса Отсюда следует, что а так же как вертикальные, а поэтому и тогда – по второму признаку равенства треугольников. Т.е. а – равнобедренный. По даказанныи равенствам треугольников: Периметр О т в е т :