В каком предложении употреблён глагол в повелительном наклонении? 1) Меня называ??т мастерицей. 2) А вы его знаете? 3) Вынесите из класса лишнюю мебель. 4) Голубей надо беречь.
Русский язык
В каком предложении употреблён глагол в повелительном наклонении? 1) Меня называ??т мастерицей. 2) А вы его знаете? 3) Вынесите из класса лишнюю мебель. 4) Голубей надо беречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3.................................
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