В каком предложении употреблён глагол в повелительном наклонении? 1) Меня называ??т мастерицей. 2) А вы его знаете? 3) Вынесите из класса лишнюю мебель. 4) Голубей надо беречь.

Русский язык

В каком предложении употреблён глагол в повелительном наклонении? 1) Меня называ??т мастерицей. 2) А вы его знаете? 3) Вынесите из класса лишнюю мебель. 4) Голубей надо беречь.

Автор: Гость