Помогите, пожалуйста, решить задачу! Оля старше Кати в 3 раза, а Катя младше Оли на 8 лет. Сколько лет каждой девочке? Задача для 4 класа

Математика
Помогите, пожалуйста, решить задачу! Оля старше Кати в 3 раза, а Катя младше Оли на 8 лет. Сколько лет каждой девочке? Задача для 4 класа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что Оле х лет, тогда Кате 3х лет, также из условия задачи известно, что Оля младше Кати на 8 летсогласно этим данным составим уравнение:3х=х+83х-х=82х=8х=8:2х=4 (года) - возраст Оли3х=3·4=12 (лет) - возраст КатиОтвет: Оле - 4 года, а Кате - 12 лет.Проверка:12-4=8 (лет) - разница в возрасте девочек.12:4=3 (раза) - разница в возрасте девочек.

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