Зазовите по два примера северного течения и два примера южного течения. даю 15 баллов и зарание спасибо

География
Зазовите по два примера северного течения и два примера южного течения. даю 15 баллов и зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодное течение - Восточно-Гренландское,  Перуанское течение,  Течение западных ветров,  Калифорнийское течение,  Сомалийское течение   Теплое течение - Северное пассатное течение,  Гвинейское течение,  Течение муссонов,  Мадагаскарское течение,  Норвежское течение

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