Зазовите по два примера северного течения и два примера южного течения. даю 15 баллов и зарание спасибо
География
Зазовите по два примера северного течения и два примера южного течения. даю 15 баллов и зарание спасибо
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Холодное течение - Восточно-Гренландское, Перуанское течение, Течение западных ветров, Калифорнийское течение, Сомалийское течение Теплое течение - Северное пассатное течение, Гвинейское течение, Течение муссонов, Мадагаскарское течение, Норвежское течение
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