Помогите пожалуйста решить задачи! 9 класс алгебра
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачи! 9 класс алгебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20+0,14*-1000=20-140=-120 2)1,5=√2,25, 2=√4 числу √3,3 соответствует точкаВ ответ 2
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