Помогите пожалуйста решить задачи! 9 класс алгебра

Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачи! 9 класс алгебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20+0,14*-1000=20-140=-120  2)1,5=√2,25,    2=√4    числу √3,3 соответствует точкаВ ответ 2
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