Образуйте Partizip 2: Erzählen, zuhören, diktieren, mitfahren, anziehen, vergessen
Немецкий язык
Образуйте Partizip 2: Erzählen, zuhören, diktieren, mitfahren, anziehen, vergessen
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Erzählt zugehört diktiert mitgefahren angezogen vergessen
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