Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидной железы?

Биология

Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидной железы?

Автор: Гость