Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидной железы?

Биология
Очень очень срочно, помогитее!!!!!!! на какие органоиды клетки влияет гормон роста г??пофиза? На какие клеточные органоиды влияют гормоны щитовидной железы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гормон роста гипофиза влияет непосредственно на рибосомы клеток, которые вырабатывают клеточные белки.Гормоны щитовидной железы усиливают энергетический обмен в организме, стимулируя работу митохондрий.Недостаток гормонов щитовидной железы у детей вызывает опасную болезнь – кретинизм.При избытке гормонов щитовидной железы вызывает базедову болезнь.

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