1) Что означают слова "рече" и "рекоста" из поэмы "Слово о полку Игореве"? "И рече ему буй туръ Всеволодъ: "Одинъ братъ, одинъ светъ светлый - ты, Игорю! оба есвъ Святъславличя!" "...рекоста до братъ брату: "се - мое, ато - м...

Русский язык
1) Что означают слова "рече" и "рекоста" из поэмы "Слово о полку Игореве"? "И рече ему буй туръ Всеволодъ: "Одинъ братъ, одинъ светъ светлый - ты, Игорю! оба есвъ Святъславличя!" "...рекоста до братъ брату: "се - мое, ато - мое же" говорит брат брату : "это - мое, а то - мое же..." 2) Подберите к этому слову 5 однокоренных. 3) Какое фонетическое явление вы наблюдали при подборе примеров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рече - говорит , судя по контексту
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