Товарищи знатоки можете подсказать формулы по физике за 8 класс пожалуйста

Физика
Товарищи знатоки можете подсказать формулы по физике за 8 класс пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты Q=cm(t2-t1 ) . Теплота сгорания Q=qm . Теплота парообразования Q=LmКПД. КПД=Qп/Qз100% . Закон Ома I=U/R . Электрическое сопротивление проводника R=pl/s . Последовательное соединение проводников I=I1=I1 R=R1+R2 U=U1+U2 . Параллельное соединениепроводников U=U1=U2 I=I1+I2 1/R=1/R1+1/R2 . Rобщ.=R1/n . Работа тока A=IUt . Мощность тока P=A/t P=UI . Тепловое действие тока Q=I2Rt
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