Номер 11 .Помогите пожалуйста. Срочно!!

Математика
Номер 11 .Помогите пожалуйста. Срочно!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2 2. -2 3. 0 4. -3 5.-12 6. -1 7. -23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!! ПУШКИН ДУБРОВСКИЙ НУЖНО ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ НИЖЕ
Ответить
Математика
Для шитья 5 платьев понадобилось 15 метров ткани. Скколько таких платьев можно сшить из 60 метров ткани условеие и решение дам лайк
Ответить
Математика
8:5 без без запетых плиз
Ответить
Химия
Что общего и какие различия у величин а) масса атома и относительная атомная масса б) относительная молекулярная масса и масса молекулы ?
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста!!!....
Ответить