Записать 20 десятичных дробей срочно

Математика
Записать 20 десятичных дробей срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если любые, то можно 0,1  0,2  0,5  0,8  1,3  1,5  1,8  4,5  3,6  7,8  9,1  2,5  5,8  6,7  7,9  8,5  9,3  5,3  4,6  3,3 Десятичные дроби расшифровываются так: перед запятой целое не дробное число, после запятой количество десятых, например 7,8 - 7 целых 8/10.
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