Записать 20 десятичных дробей срочно

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Если любые, то можно 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 1,5 1,8 4,5 3,6 7,8 9,1 2,5 5,8 6,7 7,9 8,5 9,3 5,3 4,6 3,3 Десятичные дроби расшифровываются так: перед запятой целое не дробное число, после запятой количество десятых, например 7,8 - 7 целых 8/10.