1)Что такое клеточный цикл? 2)Какие функции в цикле жизни клетки выполняет интерфаза? 3)Почему клеточный цикл жизни начинается с деления и оканчивается делением?
Биология
1)Что такое клеточный цикл? 2)Какие функции в цикле жизни клетки выполняет интерфаза? 3)Почему клеточный цикл жизни начинается с деления и оканчивается делением?
Ответ(ы):
Гость:
1.Клеточный цикл-жизненный период клетки продолжающийся от одного деления до другого деления или до ее гибели 2.Интерфаза-это подготовительная фаза к делению.В интерфазу ДНК удваивается,увеличивается количество органоидов и происходит синтез АТФ 3.Потому что именно деление необходимо для образования новых клеток и индивидуального развития живого организма.И каждая стадия деления играет свою роль
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