1)Десятая конфета не доставляет такого удовольствия как первая.Это пример: а)обще?? полезностью б)закон убывающей отдачи в)дефицита г)социальная дифференциация 2)Массовую культуру, как правило, отличает от элитарной: а)Коммерче...

Обществознание
1)Десятая конфета не доставляет такого удовольствия как первая.Это пример: а)обще?? полезностью б)закон убывающей отдачи в)дефицита г)социальная дифференциация 2)Массовую культуру, как правило, отличает от элитарной: а)Коммерческий характер б)занимательность и лёгкость восприятия в)Сложность восприятия неподготовленными людьми г)учёт эстетических запросов узких групп населения д)Социальная дифференциация
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