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1 дм в квадрате минус 1 см в квадрате
Математика
1 дм в квадрате минус 1 см в квадрате
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм²= 1дм 1см²= 1см 10-1=9см
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