Каковы причины и последствия безработицы
Обществознание
Каковы причины и последствия безработицы
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Гость:
Причины:нет работ,молодой (ая),старый(ая),индвалид,или зарплата маленькая, или работа без отдыха, и тд . а последствия:денег нет ,и пенсии нет , отсталость от других по моральски и тд
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