1. Допиши в предложениях однородные члены 1) Яблоки были крупные и ........... 2)На юг уле??ели грачи, ........... и ........... . 2. Прочитай предложения. Подчеркни обращения. 1) Я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо. 2) ...

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1. Допиши в предложениях однородные члены 1) Яблоки были крупные и ........... 2)На юг уле??ели грачи, ........... и ........... . 2. Прочитай предложения. Подчеркни обращения. 1) Я ухожу, Мишенька, а ты веди себя хорошо. 2) Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке. 3) Молодец, Мишка! Значит, ты один не боялся вороны.

Автор: Гость