Подайте указанное давление в паскалях:0,35 кН/м²; 1,5 Н/см²; 36 мН/см²
Физика
Подайте указанное давление в паскалях:0,35 кН/м²; 1,5 Н/см²; 36 мН/см²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350 Н/м2; 15000 Н/м2; 360 Н/м2
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